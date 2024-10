जंगल के राजा का स्वैग! चलती गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर बब्बर शेर ने किया कुछ ऐसा, आपने पहले नहीं देखा होगा ऐसा नज़ारा

जंगल में हर जानवर की अपनी अलग पहचान और खासियत होती है. फिर चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या फिर हाथी और दूसरे जानवर. सभी अलग प्रवृति के होते हैं. फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े, इंसानों को सभी से सावधान रहना पड़ता है. जंगल सफारी के दौरान हमें इन सभी जानवरों के हैरतअंगेज़ कारनामे देखने को मिलते हैं. जिसमें कई बार हमारी जान को भी खतरा हो सकता है. अब सोशल मीडिया पर जंगल का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल के राजा का स्वैग देख कोई भी हैरान रह जाएगा.

इस वायरल वीडियो को देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये शेर तो काफी स्टाइल मार रहा है या फिर ये शेर काफी आलसी है. दरअसल, इस वीडियो में दिखाया गया है कि जंगल सफारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी के ऊपर शेर खड़ा हुआ है. गाड़ी चल रही है और शेर काफी स्टाइल में चलती गाड़ी पर खड़ा हुआ है. शेर बिलकुल किसी एक्शन हीरो की तरह गाड़ी पर खड़ा नज़र आ रहा है. शेर गाड़ी के बोनट पर चढ़कर राइड को एन्जॉय कर रहा है. गाड़ी में कई लोग बिलकुल निश्चिंत होकर बैठे हैं.

देखें Video:

Lion is like: wow, this is better than walking!! pic.twitter.com/ivZpqrG0qT