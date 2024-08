"ऐसी बारिश से लावारिस हो गया लाहौर..." मरियम नवाज को क्यों ट्रोल कर रहे लोग, देखें Viral Video

भारत की तरह पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल बेहाल है. बारिश के कारण लाहौर शहर में पानी भर गया है. देखा जाए तो लाहौर में मूसलाधार बारिश से डूबा नजर आ रहा है. पाकिस्तानी समाचार द डॉन के मुताबिक, गुरुवार की सुबह लाहौर में करीब 3 घंटे जमकर बारिश हुई. एक अनुमान के मुताबिक, एक दिन में ही करीब 350 मिलीमीटर बारिश हुई है. जिसने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारी बारिश के कारण लोगों ने इसकी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरु कर दिया है. इस वजह से एक्स लाहौर ट्रेंड करने लगा है. सोशल मीडिया यूज़र्स #Lahore नाम के हैशटैग से मरियम नवाज और प्रशासन को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

घरों और सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने बारिश के बाद आई बाढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर किए हैं, जिसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि सड़कों पर कार पूरी तरह से डूब गई हैं. स्टैंड पर लगी गाड़ियां भी पूरी तरह डूबी नजर आ रही हैं. कुछ जगहों पर पानी कमर के ऊपर तक भर गया है.

The city of Lahore has experienced record-breaking rainfall, breaking a 44-year-old record. The heavy downpour has caused widespread flooding, with water entering homes, submerging roads and highways, and even reaching the emergency wards of hospitals, causing significant… pic.twitter.com/rQzlrn5xAd