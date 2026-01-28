Viral Video : काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे पवित्र रूप है. ऐसा माना जाता है कि जहां-जहां ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे. काशी विश्वनाथ को सातवां ज्योर्तिलिंग कहा जाता है. हाल हो में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा एक ऐसा नजारा सामने आया है, जिसे देखकर भक्त भी हैरान हैं और सोशल मीडिया भी. हाल ही में मंदिर के ऊपर दिखे इस अद्भुत दृश्य ने लोगों को आस्था और भक्ति में डुबो दिया है. इसे लोग भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप से जोड़कर देख रहे हैं और यही वजह है कि ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखा अलौकिक नजारा

दरअसल हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बेहद खास और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला. मंदिर के स्वर्ण शिखर के ठीक ऊपर अर्ध चंद्रमा दिखाई दिया. तस्वीरों में ऐसा लग रहा है मानो भगवान शिव स्वयं अपनी जटाओं में चंद्रमा धारण कर मंदिर के ऊपर विराजमान हों. इस नजारे ने वहां मौजूद भक्तों को भावुक कर दिया. कई लोगों ने इसे चमत्कारी संकेत बताया तो कुछ ने इसे शिव कृपा का प्रतीक माना. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, देखते ही देखते वायरल हो गईं और हर कोई इस दिव्य पल के दर्शन करना चाहता है.

काशी विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर चमका अर्ध चंद्रमा, ये अद्भुत नजारा देख भक्त बोले- साक्षात महादेव प्रकट हुए

चंद्रशेखर रूप से जुड़ी भक्तों की आस्था

भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, क्योंकि उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान रहता है. ऐसे में मंदिर के शिखर पर चंद्रमा का दिखाई देना भक्तों के लिए बेहद खास माना जा रहा है. लोगों का कहना है कि ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि इस नजारे को लोग सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ा दिव्य संकेत मान रहे हैं.

काशी विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व

काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. मान्यता है कि जहां-जहां ज्योतिर्लिंग हैं, वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे. काशी विश्वनाथ को सातवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है. इस मंदिर का धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है. कहा जाता है कि काशी में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है.