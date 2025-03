मार्केट में आई चांदी की पिचकारी, बेहद खूबसूरत है डिजाइन, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

लखनऊ में एक ज्वैलरी शॉप होली के त्योहार से पहले एक खास चांदी की पिचकारी और 1 लाख रुपये की छोटी बाल्टियां बेच रही है. एएनआई से बात करते हुए, ज्वैलर आदेश कुमार जैन ने कहा, "यह एक पुरानी परंपरा है जिसमें यह 'पिचकारी' नवविवाहित जोड़े के परिवार के बीच उपहार में दी जाती है, जहां दुल्हन का परिवार इसे दूल्हे के परिवार को प्रतिज्ञा के रूप में उपहार देता है... इसकी कीमत लगभग 8000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होती है..."

जौहरी ने बताया कि चांदी की पिचकारी उपहार में देना एक पुरानी परंपरा है. कुछ परिवारों में दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार को इसे उपहार में देता है. इन पिचकारियों की कीमत 8,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक होती है. जैन ने कहा, "यह साल खास था क्योंकि पहली बार जटिल नक्काशी, मीनाकारी का काम और पत्थर की जड़ाई पेश की गई थी, जिसे काफी सराहा गया है."

देखें Video:

#WATCH | Lucknow, UP | A jewellery shop in Lucknow sells silver Pichkari (water gun) worth Rs 1 lakh ahead of the Holi festival tomorrow. pic.twitter.com/FOASp5rHu0