अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा की इंडियन फैमिली के साथ तस्वीर वायरल, लोग कर रहे तारीफ

अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के भारतीय परिवार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. तस्वीर में, वेंस नीली टी-शर्ट और जींस पहने हुए अपने बेटे को कंधे पर लिए हुए दिखाई दे रहे हैं. उनकी पत्नी, पीले-भूरे रंग के कपड़े पहने हुए, अपनी बेटी को गोद में लिए हुए बाईं ओर दिखाई दे रही हैं. जोड़े के साथ, लगभग 21 परिवार के सदस्यों को एक घर के बैकयार्ड में पार्टी में एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है.

सिलिकॉन वैली स्थित वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने ये तस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन देते हुए लिखा: "थैंक्सगिविंग पर जेडी वेंस. मुझे बिग फैट इंडियन वेडिंग की याद दिलाती है."

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, सभी तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिनमें से अधिकांश ने ओहियो के सीनेटर की उनके प्यारे और प्यारे परिवार के लिए सराहना की. एक यूजर ने लिखा, "जेडी को असली परिवार का एहसास हुआ." दूसरे ने लिखा, "अपनी पत्नी के पूरी तरह से भारतीय परिवार के साथ समय बिताने के लिए वेंस का बहुत सम्मान है. किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाना मुश्किल हो सकता है, खासकर पुरानी पीढ़ी के साथ. ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया." तीसरे ने लिखा, "उनका बेटा उनके कंधे पर शुद्ध भारतीय तरीके से बैठा है."

JD Vance at Thanksgiving -). Reminds me of the big fat Indian wedding…. pic.twitter.com/vzEjODMRZt