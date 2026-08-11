दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, लगे हैं ये गंभीर आरोप

DC Player Abhishek Porel Arrested: हुगली ग्रामीण पुलिस ने दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया है. हुगली ग्रामीण पुलिस के SP कुंवर भूषण सिंह IPS ने बताया कि मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 346/26 के सिलसिले में मुख्य आरोपी अभिषेक पोरेल को दमदम पुलिस स्टेशन इलाके के एमामी सिटी से गिरफ्तार किया गया है. उन पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है.

इस मामले में BNS और IT एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं. अभिषेक पोरेल ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए इनकार किया है.पोरेल बंगाल क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी हैं और हुगली के चंदननगर के रहने वाले हैं. पीड़िता हुगली के मोगरा की रहने वाली है और डेंटल कॉलेज की छात्रा है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का निर्देश दिया. पोरेल, जो पहले इंडिया A टीम के साथ UK और ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, ने पहले सभी आरोपों से इनकार किया था. शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि वह और पोरेल पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में थे और पिछले साल उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके बाद क्रिकेटर ने कथित तौर पर उससे "दूरी बनाना" शुरू कर दिया. उसने यह भी आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह ऐसा करने को तैयार नहीं है.

अपनी शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस पर मारपीट और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया. पुलिस के एक अधिकारी ने PTI को बताया, "हमें एक शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है."

बाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज पोरेल 2023 से इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पिछले सीज़न में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में 108 रन बनाए थे. उन्होंने 2021-22 सीज़न में बंगाल के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया और 32 फर्स्ट-क्लास और 23 लिस्ट A मैच खेले हैं.



रिपोर्ट - भोलानाथ साह