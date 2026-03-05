विज्ञापन
ITBP के जवानों ने लद्दाख में 14,300 फीट की ऊंचाई पर ऐसे मनाई होली, स्थानीय लोग भी हुए शामिल, देखें वीडियो

ITBP Soldiers Holi Celebration: आईटीबीपी के जवान पैंगोंग झील के खूबसूरत नजारे और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नाचते हुए और गुलाल उड़ाते हुए होली मना रहे हैं.

Instagram

ITBP Soldiers Holi celebration at Pangong Lake: लद्दाख में ऊंचाई पर बनी सीमा चौकी पर ITBP इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने जमी हुई पैंगोंग झील पर होली मनाई. सफेद बर्फ और ठंडी हवा के बीच रंगों से भरा यह नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था. आईटीबीपी ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में दिखाई देता है कि देश के सबसे मुश्किल इलाकों में तैनात ये जवान स्थानीय लोगों के साथ मिलकर होली का त्योहार खुशी से मना रहे हैं.

ITBP के जवानों ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर मनाई होली

वीडियो में देखा जा सकता है कि आईटीबीपी के जवान पैंगोंग झील के खूबसूरत नजारे और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच नाचते हुए और गुलाल उड़ाते हुए होली मना रहे हैं. सभी जवान ठंड से बचने के लिए विंटर जैकेट और यूनिफॉर्म पहने हुए थे. 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जमा देने वाली ठंड के बावजूद वह हंसते, नाचते और एक-दूसरे को रंग लगाते दिखे. कई जवानों ने अपने हाथ हवा में उठाकर खुशी मनाई और गुलाबी–लाल गुलाल की रंगीन धुंध पहाड़ी हवा में फैल गई.

वीडियो में आगे देखने को मिलता है कि पास के गांवों के कुछ लोग भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे और अपने मोबाइल फोन से इस खुशी के पल को रिकॉर्ड कर रहे थे. आईटीबीपी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि 14,300 फीट पर होली! जमी हुई पैंगोंग झील (14,300 फीट) के बीच, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईटीबीपी जवानों ने आसपास के गांवों के लोगों के साथ होली मनाई.

सोशल मीडिया लोगों ने खूब किया पसंद

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया. कई यूजर्स ने उन जवानों की प्रशंसा की, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हुए भी त्योहार मनाने का समय निकालते हैं. एक यूजर ने लिखा हमारे बहादुर जवानों को होली की शुभकामनाएं. दूसरे ने लिखा “जय हिंद! सैनिकों को इस तरह मस्ती करते और त्योहार मनाते देखकर बहुत खुशी हुई” कई लोगों ने यह भी कहा कि दूरदराज सीमा क्षेत्रों में जवानों को स्थानीय लोगों के साथ त्योहार मनाते देखना बहुत अर्थपूर्ण है.

