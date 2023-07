इस देश के एक्स PM ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वसीयत में छोड़े 900 करोड़ रुपये

इटली के दिवंगत पीएम ने अपनी 33 साल की प्रेमिका के लिए वसीयत में छोड़ी इतनी बड़ी रकम

Ex-Italian PM Leaves Over RS 900 Crore To Girlfriend In Will: आमतौर पर लोग अपने घरवालों के लिए वसीयत करते हैं. कुछ लोग अपने नजदीकियों को अपनी जमीन जायदाद (Silvio Berlusconi Property) देकर जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) के लिए करोड़ों की वसीयत छोड़ जाये. जी हां, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी (Silvio Berlusconi Death) ने अपनी 33 साल की गर्लफ्रेंड के लिए अपनी वसीयत में 900 करोड़ रुपए छोड़े हैं. कुछ समय पहले बर्लुस्कोनी (Silvio Berlusconi Will) की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब जाकर उनकी वसीयत ओपन की गई है. आपको बता दें कि, अपनी रंगीन मिजाजी के लिए मशहूर इटली के एक्स पीएम की कुर्सी भी इन्हीं हरकतों की वजह से गई थी. खबर के मुताबिक, बर्लुस्कोनी (Italian PM Silvio Berlusconi) ने अपनी गर्लफ्रेंड मार्टा फैस्किनो के नाम पर 900 करोड़ रुपये की वसीयत की है और इन दोनों की रिलेशनशिप 2020 में शुरू हुई थी.



तीन बार इटली के पीएम रह चुके हैं बर्लुस्कोनी