चीन में 'IShowSpeed' के साथ डांस और बैकफ्लिप करता दिखा रोबोट, हैरान करने वाला Video वायरल

'IShowSpeed', जिनका असली नाम डैरेन वॉटकिंस जूनियर (Darren Watkins Jr) है, वर्तमान में चीन की यात्रा पर हैं, जहां वह देश के खाने को और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए पूरे देश को एक्सप्लोर कर रहे हैं. उनका चीन का ट्रिप 24 मार्च को शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक वह चीन के शंघाई, बीजिंग और चोंगकिंग सहित विभिन्न शहरों में एक्सप्लोर कर चुके हैं.



वहीं इस ट्रिप के दौरान 'आईशोस्पीड' ने चीन के 'मोस्ट एडवांस ह्यूमन रोबोट' (Most advanced human robot) से मुलाकात की है और उसका डांस देखा, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो गए. सोशल मीडिया पर YouTuber की हैरान करने वाले रिएक्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें 'आईशोस्पीड' रोबोट के साथ बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और कुछ शानदार बैकफ्लिप भी किए, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

