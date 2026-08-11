Famous Forts in India: लाल किले से चित्तौड़गढ़ तक... 15 अगस्त पर इन ऐतिहासिक किलों का बनाएं प्लान

15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास को करीब से जानने का भी मौका है. अगर इस स्वतंत्रता दिवस पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो किसी ऐसी जगह का रुख करें जहां इतिहास और पर्यटन दोनों का मजा मिले. भारत के ये 5 ऐतिहासिक किले अपनी भव्यता, वास्तुकला और वीरता की कहानियों के लिए खास हैं. आइए जानते हैं इन पांच ऐतिहासिक किलो के बारे में.

दिल्ली का लाल किला

स्वतंत्रता दिवस और दिल्ली के लाल किले का रिश्ता बेहद खास है. हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं. मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण लाल किला इस दिन घूमने का अलग अनुभव दे सकता है. अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ इस खास दिन जरूर जाएं.

आगरा का किला

आगरा का किला मुगल काल की शानदार वास्तुकला के लिए जाना जााता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है. किले के अंदर दीवान-ए-खास, शीश महल और मोती मस्जिद जैसे आकर्षण हैं. अगर आप परिवार के साथ आगरा जाएं तो ताजमहल के साथ इसे भी देखें.

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महाराष्ट्र का लोहागढ़ किला

अगर इतिहास के साथ एडवेंचर पसंद है तो लोहागढ़ किला अच्छा विकल्प है. लोनावला के पाास स्थित यह किला मानसून में हरियाली से घिरा बेहद खूबसूरत नजर आता है. यहां ट्रेकिंग का भी मजा लिया जा सकता है.

हैदराबाद का गोलकुंडा किला

ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना गोलकुंडा किला अपनी विशाल दीवारों और शानदार वास्तुकला के लिए मशहूर है. इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह काफी खास है. यहां आपने अपने दोस्तों के साथ घूमने आ सकते हैं.

चित्तौड़गढ़ किला

राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला राजपूत वीरता और बलिदान की कहानियों से जुड़ा है. पहाड़ी पर फैले इस विशााल किले में विजय स्तंभ, महल और मंदिर देखने को मिलते हैं. स्वतंत्रता दिवस पर यहां घूमना इतिहास को करीब से महसूस करने जैसा हो सकता है. अगर आप अपने मम्मी-पापा या बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जरूर जाएं.

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