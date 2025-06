विदेश में फूटा देसी जोश...थाईलैंड सफारी पार्क में भारतीय पर्यटकों का डांस, देख दंग रह गए विदेशी

Video Of Indian Tourists Dancing In Thailand Goes Viral: थाईलैंड के मशहूर सफारी वर्ल्ड (Safari World Bangkok) में भारतीय पर्यटकों का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पर्यटकों का जोश और मस्ती साफ़ दिखाई दे रही है. वहीं कुछ विदेशी पर्यटक बैकग्राउंड में हैरान और असहज नजर आते हैं.

यहां देखें वीडियो

dear desi tourists abroad



WE BEG YOU 🙏🏼…

if you weren't a singer, dancer, stand-up comic or wildlife whisperer back home …

this is not the time to start

let's not make the whole planet suffer 2nd-hand embarrassment on our behalf pic.twitter.com/7bvFn8ulF7 — JΛYΣƧΉ  (@baldwhiner) June 20, 2025

थाईलैंड के सफारी वर्ल्ड में डांस (Indian tourists in Thailand)

वीडियो X (पूर्व में Twitter) पर शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, When you visit Thailand to see Thai people but...Indians everywhere, यानी थाई लोगों को देखने आए थे, पर हर जगह भारतीय ही दिख रहे हैं. इस वीडियो को @baldwhiner नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, Dear desi tourists abroad WE BEG YOU...अगर आप घर पर सिंगर, डांसर या कॉमेडियन नहीं थे, तो विदेश में शुरू मत हो जाइए. पूरी दुनिया को सेकंड-हैंड शर्मिंदगी मत दीजिए.

सोशल मीडिया रिएक्शन (viral dance video)

इस वीडियो को अब तक 5.49 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह ट्रेंड में है. सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने इसे 'शर्मनाक' बताया और कहा कि इस तरह का व्यवहार भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है. एक यूजर ने लिखा, हमारा व्यवहार ऐसा है कि अब दूसरे विकासशील देश भी वीज़ा ऑन अराइवल देना बंद कर देंगे. दूसरे ने तंज कसा, अगर डांस करने की इतनी इच्छा है, तो कम से कम अच्छे मूव्स तो सीख लो. पेट निकाले लोगों का डांस बंद होना चाहिए. तीसरे यूजर ने कहा, हमने भारत में ही इस तरह की औसत दर्जे की चीजों की तारीफ करनी शुरू कर दी है. अब यह हर जगह फैल गया है.

कुछ लोगों ने बताया शर्मनाक (Indian tourists in Thailand)

वहीं कुछ लोगों ने पर्यटकों का बचाव किया और कहा कि हर किसी को मज़े करने का हक है. एक यूजर ने लिखा, थोड़ा रिलैक्स करो. इसमें शर्मिंदगी जैसी कोई बात नहीं जब तक वो नियम नहीं तोड़ रहे हैं. दूसरे यूजर ने कहा, हम वियतनाम क्रूज़ पर थे, वहां भी सबको गाने-डांस करने के लिए कहा गया शायद यहां भी ऐसा ही रहा हो. तीसरे यूजर ने लिखा, अगर उन्हें मंच और मौका दिया गया है, तो वो मस्ती कर रहे हैं. इसमें गलत क्या है?

