आसमान में दिखाई दिए दो सूरज, कैमरे में कैद अद्भुत नजारे को देख हैरान हुए लोग

Two Sun Seen In The Sky: सोचिए क्या हो जब सुहाने मौसम का मजा लेने आप घर से बाहर निकलें और तभी आपको एक की जगह दो-दो सूरज देखने को मिल जाए. यकीनन आप भी अपनी आंखें मिचकाना शुरू कर देंगे, लेकिन हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी को चौंका रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और सोचने को मजबूर भी. वीडियो में दो सूरज को देखकर यकीनन आपको भी अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा. वीडियो में दावा किया गया कि, आसमान में दो सूरज दिखाई दिए हैं. देखिए आखिर क्या है ये पूरा माजरा.