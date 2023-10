बॉडी हो तो ऐसी, इस बॉडीबिल्डर के आगे अच्छे अच्छे पहलवानों की निकल जाती है हवा, Diet Plan हो रहा वायरल

यहां देखें वीडियो

6 फीट लंबाई, 158 किलोग्राम वजन

जानकारी के लिए बता दें कि, बचपन से ही जिम ज्वॉइन करने चुके 35 साल के इलिया गोलेम (Illia Golem Diet Plan) की लंबाई 6 फीट है और उनका वजन 158 किलोग्राम है. घनी दाढ़ी (thick beard) और टैटू (tattoos) से ढकी मजबूत बाहों की वजह से वह काफी रोबदार दिखते हैं. दरअसल, इलिया गोलेम हमेशा से अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर (Arnold Schwarzenegger) और सिल्वेस्टर स्टेलोन (Sylvester Stallone) की तरह दिखना चाहते थे, जिसके लिए वे इतनी मेहनत (hard work) करते हैं और आखिरकार मेहनत रंग लाई, जिसकी बदौलत आज अपने सपने (dream) को हासिल कर लिया है.

जिम ट्रेनर की ली मदद, मैगजीन से ली टिप्स (Took help from gym trainer and magazine tips)

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, इलिया गोलेम दुनिया के सबसे शानदार बॉडीबिल्डरों में से एक बनने की राह पर चल पड़े थे. इसके लिए उन्होंने जिम ट्रेनर की मदद और मैगजीन से टिप्स ली थीं. अपने सपने को पूरा करने के लिए गोलेम घंटों कड़ी मेहनत करते थे, जिसके बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. मेन्स हेल्थ ने गोलेम की डेली डाइट का खुलासा किया है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे.

इलिया गोलेम का डाइट चार्ट प्लान (Illia Golem Diet chart Plan)



दिन में 7 बार खाना खाते हैं गोलेम (Illia Golem eats food 7 times a day)