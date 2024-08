Paris Olympics 2024: फिट रहने के लिए क्या खाते हैं ओलंपियन, इन 5 बातों का ध्यान रख आप भी रह सकते हैं उनकी तरह हेल्दी

Olympian Diet Chart: पेरिस ओलंपिक-2024 में दुनिया भर से आए खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं. अपने देश को मेडल दिलाने के लिए खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत करते हैं. खिलाड़ियों की मेहनत के हिसाब से उनकी डाइट तय की जाती है. एथलीट्स को प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना होता है. हर ओलंपियन के लिए अलग-अलग डाइट चार्ट बनता है. ओलंपियन की डाइट एक आम इंसान से बिलकुल अलग होती है. तो आइए जानते हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स आखिर क्या खाते हैं? इस जानकारी के माध्यम से आप भी खुद को फिट रख सकते हैं.

कैसी डाइट लेकर फिट रहते हैं एथलीट? (What kind of diet do athletes follow to stay fit?)

प्रोटीन हर किसी की बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वह आम इंसान हो या खिलाड़ी. प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इससे रिकवरी करने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट डाइट में प्रोटीन सजेस्ट करते हैं. ओट्स, पीनट बटर, चिकन, अंडे, ग्रीक योगर्ट और दाल प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं.

कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी

बॉडी को तुरंत एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट के लिए केला, दाल, मौसमी फल और शकरकंद सबसे अच्छे सोर्स हैं.

प्री वर्कआउट स्नैक्स कितना अहम?

जैसा कि आप जानते हैं कि फिट रहने के लिए वर्कआउट करना बेहद जरूरी है. इसलिए एक्सपर्ट्स वर्कआउट से पहले खिलाड़ियों को प्री वर्कआउट स्नैक्स लेने के लिए कहते हैं. प्री वर्कआउट स्नैक्स ओलंपियन की डाइट में भी शामिल होता है. जब खाली पेट वर्कआउट किया जाता है तो शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है. वर्कआउट के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और जब आप खाली पेट वर्कआउट करेंगे तो बॉडी एनर्जी के लिए ब्लड शुगर का इस्तेमाल करती है. इससे ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है. ऐसे में इंसान को चक्कर आना, बेहोशी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. खाली पेट वर्कआउट करने से बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है. इसलिए प्री वर्कआउट स्नैक्स जरूरी है.

हेल्दी फैट

बॉडी को हेल्दी फैट भी चाहिए होता है. हेल्दी फैट के सोर्स में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे, नारियल तेल, जैतून के तेल, एवोकाडो, सूरजमुखी के बीज आदि डाइट में शामिल कर सकते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट

शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है. एंटीऑक्सीडेंट के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, बैरिज आदि अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. सही मात्रा में पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और थकान महसूस नहीं होती.

लिवर के लिए खतरनाक है हेपेटाइटिस बी, लक्षण, कारण, बचाव व इलाज

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)