अगर आपने 11 सेकंड में इस तस्वीर में छिपी गाजर को ढूंढ लिया, तो आप हैं आज के Puzzle Champion

Optical Illusion: ऑप्टिकल भ्रम किसी व्यक्ति के अवलोकन कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं का परीक्षण करने का एक आकर्षक तरीका है. ये दिमागी पहेलियां विभिन्न रूपों में आती हैं - जिनमें कुछ उम्र-आधारित पहेलियां हैं, बाकी गणितीय पहेलियां हैं और फिर ऑप्टिकल भ्रम जैसी दृश्य चुनौतियां हैं. अगर आपको अपनी दृष्टि का परीक्षण करने में मज़ा आता है, तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक चुनौती है.

यूजर पीयूष तिवारी @piedpiperlko पर एक आकर्षक ऑप्टिकल भ्रम साझा किया गया है, जिसने यूजर के बीच जिज्ञासा जगाई है. यह तस्वीर एक रंगीन चित्रण है जिसमें विभिन्न रंगों के कई खरगोश हैं - सफेद, ग्रे, भूरा और काला - चमकीले नारंगी और पीले फूलों के बीच बिखरे हुए हैं. बैकग्राउंड हरे रंग के केंद्रों और छोटे डेज़ी जैसे फूलों के साथ बड़े सूरजमुखी जैसे फूलों से भरी हुई है. हालांकि, इस जीवंत दृश्य के भीतर एक गाजर छिपी हुई है, और चुनौती इसे खोजने की है.

पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, “यह ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी दृष्टि और विवरण पर ध्यान देने के परीक्षण के लिए एकदम सही है. आपको बस छवि को ध्यान से देखना है और गाजर को खोजने की कोशिश करनी है. अगर आपको 11 सेकंड या उससे कम समय में गाजर मिल जाती है, तो बधाई हो! आपकी दृष्टि बहुत पावरफुल है और विवरण पर ध्यान देने की क्षमता है.”

देखें Video:

This optical illusion is perfect for testing your vision and attention to detail. All you have to do is look at the image carefully and try to find the carrot. If you find the carrot in 11 seconds or less, congratulations! You have powerful vision and attention to detail. pic.twitter.com/Xa4rjLCaoy