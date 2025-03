जंगल की इस तस्वीर में हिरण को ढूंढते-ढूंढते चकराया लोगों का दिमाग, अगर आपने दिया सही जवाब, तो कहलाएंगे चैंपियन

दिमागी पहेलियां कई रूपों में आती हैं- कुछ आपके गणितीय कौशल का परीक्षण करती हैं, और कुछ उम्र से संबंधित पहेलियां होती हैं, और फिर ऑप्टिकल भ्रम होते हैं. ये भ्रम न केवल हमारी दृश्य धारणा को बल्कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी चुनौती देते हैं. अगर आप ऐसे दिमागी पहेलियों के फैन हैं, तो हमारे पास एक रोमांचक ऑप्टिकल भ्रम है जो आपको हैरान कर देगा.

यह ब्रेन टीज़र एक्स पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा शेयर किया गया है. इसमें सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जंगल के दृश्य का एक स्टाइलिश चित्रण है. आगे की ओर एक छोटी सी धारा आकाश के नारंगी रंग को दर्शाती है. दाईं ओर एक पेड़ का तना दिखाई देता है, जिसके किनारे पर छोटे पौधे उग रहे हैं. लेकिन असली चुनौती क्या है? तस्वीर में कहीं एक छिपा हुआ हिरण है, और आपका काम उसे पहचानना है!

Only human eyes with 8K vision can spot the deer in this image. If you can find the deer in this jungle picture, your visual acuity is 20/20 or higher. Quick! You have only 5 seconds to solve this optical illusion challenge. pic.twitter.com/nR8gjLcs5z