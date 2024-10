11 साल की शादी के बाद पति ने पत्नी को लिखा ऐसा लेटर, देख रह गई सन्न

Letter woman got from husband after 11 years of marriage: पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर रोजाना सोशल मीडिया पर आ रहे नोकझोंक के नए-नए मजेदार वीडियो से नौजवानों में शादी का डर बैठ गया है. पति-पत्नी का रिश्ता सोशल मीडिया पर इतना मजाक बनकर रह गया है कि अब तलाक के मामले में भी आम हो गए हैं. पति का पत्नी से दबकर रहना और आए दिन पत्नी के ताने सुनने से पति तंग आ गए हैं, यह सब सोशल मीडिया पर चल रहा है. अब पति-पत्नी के बीच का एक ऐसा वाकया सामने आया है, जो हर पत्नी के लिए सिरदर्द बन सकता है. दरअसल, एक पत्नी को शादी के 11 साल बाद अपने पति से एक ऐसा लेटर मिला है, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी महिला के सिर में दर्द हो सकता है.

पत्नी ने शेयर किया पति का चौंकाने वाला लेटर (Husband Letter to Wife)

इस महिला ने सोशल मीडिया पर यह लेटर शेयर किया है, जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. पति के इस पत्र को पढ़कर पत्नी का भी सिर चकरा गया है और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति से उसे ऐसा कोई लेटर भी मिलेगा. एक्स (पहले ट्विटर) पर वायरल इस पोस्ट पर 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में महिला ने लिखा है, 'लेडीज सोच लो क्या करना है, शादी के 11 साल बाद मुझे इस बकवास का एहसास हुआ है'. आइए पढ़ते हैं इस महिला के पति का यह चौंकाने वाला लेटर.

पति में दिखा पत्नी का इतना डर (Husband and Wife Viral Letter)

'प्रिय पत्नी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं, इस बात से ही शुरू करता हूं, आप मेरे लिए पूरी दुनिया हो, मैंने खुद आपको अपनी दुनिया माना है और जैसा कि आपने भी, मुझे अपनी सच्चाई के साथ सामने आना ही होगा. हालांकि, मुझे भी यह पसंद नहीं, लेकिन यह अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह कहना ही होगा'. महिला के पति ने आगे लिखा है, 'आज रात न्यूयॉर्क निक्स 24-25 सीजन की शुरुआत हो रही है, आज रात मैं इसे देखने जा रहा हूं, आज शाम 7 बजे प्री-गेम्स शुरू होंगे. जब तक गेम शुरू और खत्म नहीं हो जाते, तब तक मैं ना किसी का पति और ना ही किसी का पिता हूं और अगले दो घंटे आप अपनी जिंदगी जियो. नहीं, अब मैं आपके साथ हमारा शो नहीं देखूंगा, ना मैं हमारा कुत्ता बाहर ले जाऊंगा, ना ही मैं बच्चों को बेड पर सुलाऊंगा, मैं अपने सोफे पर बैठूंगा, हाथ में ड्रिंक लेकर मैच देखूंगा, बस बहुत हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, बस आज की रात मेरी है'.

पत्नी से पूछी उसकी इच्छा (Husband and Wife Viral Post)

पति ने अपने लेटर में आगे लिखा है, 'अगर आपका कोई सवाल है, तो मुझसे पूछ सकती हैं, आप मुझे कॉल कर सकती हैं, अगर आपको जरूरत हो तो, अब मैं मैच देखने जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे. लव फ्रेड, बच्चे मेरे साथ गेम देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो, मैं मैच के बाद उनके साथ सो जाऊंगा'. वहीं, अपने फॉलो अप पोस्ट में महिला ने पति के इस लेटर पर कहा, 'मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पहले तो नर्वस हुई, फिर मैं जोरों का हंसी आई और इस तरह मेरी सुबह हुई'.

यूजर्स के कमेंट्स (Users Comment on Husband's Letter)

अब पति-पत्नी के इस मजेदार किस्से पर एक यूजर ने लिखा है, 'कहने को बहुत कुछ है, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, पहले हाफ में अलग ही भाव था, खुश हूं यह देखकर कि आपकी शादी एक मजेदार किस्सों के साथ गुजर रही है'. एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'कम से कम उसने तुम्हें बता तो दिया'. एक और यूजर लिखा', 'मुझे अभी तक हंसी आ रही है, यह बहुत ही मजेदार है.'

