समुंदर किनारे गाड़ी दौड़ा रहा था ड्राइवर, हवा में चार बार पलटी SUV,5 फुट हवा में उड़कर पानी में गिरा शख्स

फिल्मी स्टंट करना पड़ा महंगा (Shocking Stunt Viral Video)

दिल दहला देने वाला यह वीडियो कुवैत के मुबारक अल-कबीर गवर्नरेट का बताया जा रहा है, जहां बीते शनिवार एक भीषण कार हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी हवा में कई बार पलटते हुए गिर जाती है. देखा जा सकता है कि, हादसा इतना जोरदार था कि ड्राइवर भी हवा में कई फीट ऊपर उछलकर गिरता है. वो तो गनीमत रही कि, ड्राइवर 'चमत्कारिक' ढंग से जीवित बच निकलता है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कार समुद्र किनारे तेज रफ्तार में लहराते हुई नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे-जैसे लहरें बढ़ती हैं, कार में सवार 34 साल का ड्राइवर बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आखिरकार कार संतुलन खो देती है और कई कुलटाई खाते हुए हवा में पलट जाती है.

यहां देखें वीडियो

दिल दहला देने वाला हादसा (Shocking Car Accident)

देखा जा सकता है कि, हादसे के दौरान ड्राइवर हवा में कई फीट ऊपर उछलकर गिरता है. देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, उसके पैरों में चोट आई है. बताया जा रहा है कि, यह हादसा सीट बेल्ट न पहनने के कारण हुआ है. फिलहाल ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिसे ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट न पहनने और बीच पर बेलगाम रफ्तार में गाड़ी चलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है.

ये Video भी देखें: Indian of The Year: Vikrant Massey ने जीता Actor Of The Year का अवॉर्ड, जताया आभार