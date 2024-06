बब्बर शेर से जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया शख्स, इंतजार करता दिखा भूख से तड़पता कुनबा, लोग बोले- बेटा तू तो गया

पूरे जंगल में शेर (Lion) को सबसे शातिर शिकारी माना जाता है, जो न सिर्फ बेरहमी से अपने शिकार का काम तमाम करता है, बल्कि दूसरे जानवरों से भी शिकार छीन कर अपना पेट भरना जानता है. सोशल मीडिया पर अक्सर वाइल्डलाइफ से जुड़े तमाम वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं. जहां कभी शिकार तो कभी जानवरों की शरारत देखने को मिलती रहती है. वहीं कभी शिकार खूंखार शिकारी को अपनी सूझबूझ से हराता दिखता है. तो कई बार बड़ा दर्दनाक अंत भी देखने को मिलता है. इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर डर के मारे आपकी भी चीखें निकल जाएंगी.

दिल दहला देगा वीडियो

वीडियो में एक बब्बर शेर एक शख्स का पीछे करते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर यकीनन आपकी भी डर के मारे रूह कांप उठे. वीडियो में आगे आप देखेंगे कि, जब शेर लाख कोशिशों के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो नीचे अपने कुनबे के साथ बैठकर शख्स के उतरने का इंतजार करने लगता है. वीडियो में आप देखेंगे एक-एक कर के शेर का पूरा परिवार ही घात लगाए पेड़ के नीचे इंतजार करता नजर आता है. हैरानी की बात तो यह है कि, ऐसी स्थिति में भी शख्स वीडियो बना रहा है. जहां उसकी जरा सी गलती उसकी जान पर बन सकती.

यहां देखें वीडियो

What would You do!? 😳😱 pic.twitter.com/8qDoWmkDJy