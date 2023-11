कहीं आपका फोन भी हैक तो नहीं हो गया है? 30 सेकंड में इन तरीकों से पता करें, देखें वीडियो

आज का जमाना डिजिटल हो चुका है. इंटरनेट के आने से भले ही हमारी ज़िंदगी बेहद आसान हो गई है, मगर साइबर अटैक का खतरनाक हमेशा बना रहता है. एक क्लिक में अकाउंट का सारा पैसा खत्म होने का डर बना रहता है. कई लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. फोन में कई चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई देखे. ऐसे में हम (Simple way to check if your phone is hacked or not) अपने फोना खाध्यान रखते हैं. वहीं हैकर्स की नज़र हमारे फोन पर हमेशा बनी रहती है. ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ये बता रहा है कि आपका फोन हैक हुआ है या नहीं.