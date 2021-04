जैसे ही खोला घर का दरवाजा, तो बाहर कुएं पर बैठे थे दो शेर, घूरकर देखा और फिर... देखें खतरनाक Video

जैसे ही खोला घर का दरवाजा, तो बाहर कुएं पर बैठे थे दो शेर और फिर... देखें Video

सुबह-सुबह अगर आप अपने घर का दरवाजा खोलें और बाहर शेर आपको घूरते दिखे, तो आप क्या करेंगे? शायद आप चौंक जाएंगे और डर के मारे चिल्लाने लगेंगे. ऐसा ही हुआ गुजरात (Gujarat) में जब मालिक ने घर का दरवाजा खोला तो बाहर दो शेर कुएं पर बैठे थे और मजे से पानी (Man Found Lions Outside Home Drinking Water From The Well) पी रहे थे. देखकर मालिक चौंक गया. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.