चलती बाइक पर हैंडल से लिपट गया खतरनाक सांप, देखकर चीख पड़ी महिला और फिर... देखें Shocking Video

चलती बाइक से लिपट गया खतरनाक सांप, देखकर चीख पड़ी महिला और फिर... देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हरे रंग के सांप (Green Snake) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे. चलती बाइक पर एक हरे रंग का सांप हैंडल से आकर लिपट (Snake Entangled Around The Handle Of The Motorbike) गया. बाइक चला रही महिला देखकर हैरान रह गई और चीखने लगी. रात को बाइक चला रही महिला इस बात से अनजान थी कि उसके साथ एक सांप भी सफर कर रहा है.