सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर सुनाई बाल झड़ने की आपबीती, लोगों ने ली चुटकी, कहा- ये भी है CTC का हिस्सा

Google Techie Shares Hair Loss Woes: सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु भारतीय टेक वर्ल्ड का सेंटर प्वाइंट हैं. देश और दुनिया की कई प्रमुख आईटी कंपनियां बेंगलुरु से ही काम करती हैं. यहां गूगल, इसरो, टीसीएस, विप्रो और एचएएल सहित कई बड़ी कंपनियों का ऑफिस है. आईटी सेक्टर में करियर बनाने वाले देश भर के युवा बेंगलुरु का रुख करते हैं. किसी नए शहर में शिफ्ट होने के बाद शरीर को वहां की हवा और पानी के अनुरूप ढालना पड़ता है. आमतौर पर लोग सबसे ज्यादा शिकायत पानी (Hair Loss Hard Water) को लेकर ही करते हैं. गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमीषा अग्रवाल ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बेंगलुरु शहर के पानी से बालों के झड़ने की बात कही है. गूगल एम्पलॉई के इस पोस्ट पर नेटिजन्स की प्रतिक्रिया देखने लायक है, कुछ लोग समाधान बता रहे हैं, तो वहीं कुछ मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं.

हार्ड वॉटर से झड़ रहे हैं बाल (peak bangalore moment)

गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमीषा अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बेंगलुरु के हार्ड वॉटर से बाल झड़ने की शिकायत करते हुए लोगों से समाधान के लिए सुझाव मांगे हैं. नेटिजन्स भी अमीषा की मदद के लिए मैदान-ए-जंग में उतरते हुए एक से बढ़ कर एक तरीका बताने लगे. अपने एक्स पोस्ट में अमीषा ने लिखा, "मुझे बेंगलुरु में अपने बाल धोने के लिए आरओ के पानी का उपयोग करना होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा. पीएस: यदि कोई पानी को नरम करने वाले घोल/फिल्टर का उपयोग कर रहा है और उसने परिणाम देखा है, तो कृपया लिंक साझा करें."

यहां देखें पोस्ट

I need to switch to RO water to wash my hair in Bangalore, else there will be none left.

PS: If anyone is using any water softening solution/ filter and has seen results, please share the link.