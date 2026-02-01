आसमान छू रहे सोने-चांदी के दाम, इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़, लोग बोले- सैलरी छोड़कर सब बढ़ रहा है

इस वक्त सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं. कभी दोनों के दाम गिरते हैं तो कभी एकदम से उछाल मारते हैं. सोने-चांदी के बढ़ते दामों की वजह से मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है. यह समझ लीजिए कि सोना-चांदी अब उनके लिए एक सपना ही रह गया है. अब सोशल मीडिया पर सोने-चांदी के बढ़ते दामों पर जमकर मीम्स बन रहे हैं. सोना-चांदी और डॉलर सबके दाम बढ़ रहे हैं, अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो वो है सैलरी. ऐसे-ऐसे मीम्स से अब सोशल मीडिया भर चुका है. मीम्स भी इतने मजेदार कि पढ़ते ही हंसी छूट जाए.





कीमतों देख लोगों का बुरा हाल...



भारतीय पत्नियों में आखिर खुशी की लहर...

सुबह उठते ही गिल्ट होता है...

Subhe utho ,laptop open kro Gold and Silver k price dkho ???????????? regret kro ????

And shanti se Nifty/Sensex me position bnaa lo ????



एक दिन सोने को पछाड़ने देगी चांदी...

देश की महिलाओं की करंट स्थिति....

Gold at $5100+

Silver at $117



कहानी घर-घर की....

Nowadays every family has the same issue ????



Gold & Silver prices go up ⬆️



Wife: I already told you to buy earlier… now see the price!

So At least buy now.



Our reply: If price drops, we'll buy.????????



ऐसा ना हो ये सच हो जाए...

1990: 1kg gold = Maruti 800

2000: 1kg gold = Esteem

2005: 1kg gold = Innova

2010: 1kg gold = Fortuner

2019: 1kg gold = BMW

2025: 1kg gold = Land Rover



सब बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी नहीं...

सोना नहीं भैया चांदी की खरीदते हैं...



अब्बू सही बोलते हैं....



क्यों बढ़ रहे दाम?

अब जब सोने-चांदी के बढ़ते दामों पर बने मीम्स का मजा ले ही लिया है तो अब यह भी जान लीजिए आखिर इनके दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं. मार्किट एक्सपर्ट्स ने सोने-चांदी के बढ़ते दामों के पीछे तीन कारण बताए हैं. इसमें पहला है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद. दूसरा यह है कि दुनियाभर में तनाव और युद्ध की स्थिति है और निवेशक शेयर बाजार का पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आखिरी भारत में अब वेडिंग सीजन चल रहा है और इस वजह से ज्यादा मांग होने के कारण सप्लाई कम पड़ गई है.





सोने चांदी के ताजा रेट

बता दें, हाल ही में सोने-चांदी के दामों बड़ी गिरावट आई है. चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 1.28 लाख रुपये सस्ती हुई है और सोने के दामों में 40000 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है. सोने का रेट 1,65,270 रुपये है. चांदी का रेट 3.47 लाख रुपये है, जो इसके ऑल टाइम से सबसे ज्यादा हाई है. कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं. अब बीजेपी सरकार के इस बजट से लोगों का क्या मिलता है. इसका इंतजार रहेगा.



