इससे बेहतर नहीं मांग सकता था... बराक ओबामा ने शादी की 32वीं सालगिरह पर पत्नी को ऐसे किया विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दिल की बात

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (Former US President Barack Obama) और मिशेल ओबामा (Michelle Obama) ने बुधवार को अपनी शादी की 32वीं सालगिरह मनाई. 1992 से शादीशुदा इस कपल ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए प्यार भरा पोस्ट शेयर किया. ओबामा ने अपनी पोस्ट में मिशेल ओबामा के साथ एक आर्ट म्यूजियम में पोज देते हुए एक फोटो शेयर की.

ओबामा दंपति को एल्विन ऐली डांस पोस्टर के सामने पोज देते हुए गले मिलते हुए देखा जा सकता है, उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान भी नजर आती है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "हैप्पी एनिवर्सरी, @MichelleObama! 32 साल साथ में और मैं जीवन भर साथ निभाने के लिए इससे बेहतर साथी और दोस्त नहीं मांग सकता था."

Happy anniversary, @MichelleObama ! 32 years together, and I couldn't have asked for a better partner and friend to go through life with. pic.twitter.com/04t41YYfN6

मिशेल ओबामा ने भी जताया प्यार

मिशेल ओबामा ने आभार के संदेश के साथ वही फोटो शेयर की. उन्होंने लिखा, "मेरे प्रिय के साथ 32 एक्शन से भरपूर साल! इस सब के दौरान, हमेशा मेरा साथ देने, मेरे साथ रहने और मुझे मुस्कुराने के तरीके खोजने के लिए आपका धन्यवाद. मैं आपसे प्यार करती हूं, @BarackObama." उनके पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, इंटरनेट यूजर्स ने कपल की जमकर तारीफ की और उन्हें बधाई दी.

32 action packed years with my honey! Through it all, thank you for always having my back, being by my side, and finding ways to make me smile. I love you, @BarackObama. pic.twitter.com/6ndEaW1tSu