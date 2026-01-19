विज्ञापन
विदेशी साले को पसंद आ गए देसी जीजा, भारतीय स्टाइल में किया बहन को विदा

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और बहस भी कर रहे हैं. एक विदेशी भाई अपनी बहन की शादी भारतीय लड़के से कराकर खुलकर खुशी जता रहा है. उसका मानना है कि भारतीय पारिवारिक संस्कृति आजीवन रिश्तों की गारंटी देती है.

Foreigner Indian Marriage: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी भाई अपनी बहन की शादी भारतीय लड़के से कराकर खुलकर खुशी जताता नजर आ रहा है. वीडियो में उनके रिएक्शन और खुशी भारतीय पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों की मजबूती और आजीवन साथ निभाने वाली सोच की तारीफ को बयां करते दिखे. यही वजह है कि यह क्लिप देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गई और लोगों के बीच संस्कृति, शादी और रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी.

विदेशी बहन, भारतीय दूल्हा और वायरल वीडियो (Foreigner Sister Indian Groom Viral Video)

एक मिनट 16 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे @venom1s नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक विदेशी युवक अपनी बहन की शादी एक भारतीय युवक से होने पर सुकून और राहत की सांस लेते हुए चेहरे पर खुशी लिए नजर आता है. अब तक इस वीडियो को 117.5 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Social Media Reaction and Debate)

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि, वह खुश है क्योंकि उसकी बहन अब मजबूत पारिवारिक मूल्यों और आजीवन प्रतिबद्धता वाली संस्कृति का हिस्सा बनने जा रही है. उसके मुताबिक कई विदेशी महिलाएं मेहनती, विनम्र और परिवार को अहमियत देने वाली होती हैं.

इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे महिलाओं को लेकर एकतरफा नजरिया बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि शादी दो लोगों की समझ और आपसी सम्मान पर टिकी होती है, न कि सिर्फ संस्कृति पर.

