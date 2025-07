पापा ने तो कमाल कर दिया... बेटी के स्कूल का पहला दिन, खुशी में पिता ने किया ऐसा काम, जो अबतक किसी ने नहीं किया होगा

पिता और बेटी का रिश्ता बेहद खास होता है. पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है. बहुत से पिता और बेटी के बीच तो काफी दोस्ताना व्यवहार भी देखने को मिलता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा. इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए कितना ज्यादा खुश हो सकता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है.

बेटी को बैंड बाजे के साथ पहुंचाया स्कूल

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाया गया है कि बेटी के स्कूल का पहला दिन होता है और पिता अपनी बेटी को बैंड बाजे के साथ स्कूल पहुंचाने जाता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठी है और परिवार के लोग उसके साथ हैं. बच्ची के साथ ही बैंड बाजा वाले भी चल रहे हैं. वे सभी लोग जब ल्कूल के सामने पहुंचते हैं, तो स्कूल की टीचर्स और स्टाफ उनका वेलकम करने के लिए बाहर निकलते हैं.

देखें Video:

The father took his daughter to school with a band baja on the first day of school

pic.twitter.com/w6EBx1dbFL