फर्जी सैलरी स्लिप से कंपनी को लगाया चूना, महिला फाउंडर ने सुनाई दर्दनाक हायरिंग स्टोरी

Fake salary slip scam: कहते हैं, किसी भी बिज़नेस की रीढ़ उसकी टीम होती है, लेकिन अगर हायरिंग में गलती हो जाए, तो यह सीधे कंपनी के दिल पर चोट करती है. ब्यूटी ब्रांड Tint Cosmetics की फाउंडर अर्शिया कौर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की सबसे 'ट्रॉमैटिक' हायरिंग स्टोरी सुनाई.

ऑन पेपर परफेक्ट, लेकिन असल में फेल (Arshia Kaur Tint Cosmetics)

पिछले साल नवंबर में कंपनी को एक मार्केटिंग हेड की तलाश थी, जो ग्रोथ, परफॉर्मेंस, ऐड्स और ई-कॉमर्स को मैनेज कर सके. एक फाउंडर्स ग्रुप में पोस्ट डालने के बाद एक उम्मीदवार ने संपर्क किया. डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड चेक में सब कुछ क्लियर था, इसलिए उसे हायर कर लिया गया, लेकिन एक महीने में ही हालात बदल गए-टीम से कम्युनिकेशन में दिक्कत, अधूरे काम और बाकी स्टाफ पर बढ़ता दबाव. चेतावनी के बावजूद परफॉर्मेंस में सुधार न होने पर उसे हटा दिया गया.

फर्जी सैलरी स्लिप ने खोला राज (hiring scam India)

निकलने के बाद जब उसकी फाइल दोबारा जांची गई, तो सच सामने आया. अर्शिया ने बताया कि उसकी सैलरी स्लिप पर कोई स्टैंप या सिग्नेचर नहीं था और वह सीधे एक्सेल में बनाई गई लग रही थी. हैरानी की बात यह थी कि उसमें दिखाया गया था कि उसने महीने के 31 दिन, यहां तक कि शनिवार और रविवार को भी काम किया है. जब उससे बैंक स्टेटमेंट मांगा गया, तो उसने कहा कि उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा नकद में मिला था.

फाउंडर्स के लिए बड़ा सबक (marketing head fake documents)

अर्शिया ने कहा, ये हमारे लिए एक वेक-अप कॉल था. हायरिंग में सही सवाल पूछना और ड्यू डिलिजेंस करना बेहद जरूरी है. इस घटना के बाद उन्होंने बाकी फाउंडर्स को भी चेतावनी दी कि ऐसी गलती से सीख लें और समय रहते डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करें.

सोशल मीडिया पर बंटी राय (fake salary slip India)

वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अपनी राय दी. कुछ ने कहा कि आजकल कई उम्मीदवार बिना अनुभव के भी बड़ी सैलरी मांगते हैं और झूठ बोलकर हायर हो जाते हैं. वहीं, कुछ ने कंपनी की ही चूक बताई कि रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में इतनी बड़ी गलती कैसे हुई.

