सोशल मीडिया पर मरे पिता का मैसेज देख बेटी के उड़े होश, मां ने बताया था- 40 साल पहले ही हो चुकी थी मौत

हाल ही में एक महिला अपने पिता का मैसेज देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसकी मां ने बताया था कि तलाक के बाद उनके पिता की समुद्र में मौत हो गई थी और फिर एक दिन पिता के मैसेज ने जैसे महिला की पूरी जिंदगी ही हिला दी.

मां ने बताया था- किस तरह हुई थी पापा की मौत, 40 साल बाद सोशल मीडिया पर पिता का मैसेज देख कांप उठी बेटी

Woman finds father alive after 40 years: सोचिए, अगर आपको अचानक पता चले कि जिसके बारे में आपने पूरी जिंदगी सोचा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है...वो दरअसल ज़िंदा है, तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ इंग्लैंड की 46 साल की शार्लोट विंसेंट के साथ, जब उन्हें एक रात फेसबुक पर ऐसा मैसेज मिला, जिसने उनकी दुनिया हिला दी.

आधी रात आया वो मैसेज (Charlotte Vincent father Facebook message)

पिछले साल अगस्त में काम खत्म करने के बाद शार्लोट अपने स्पैम फोल्डर चेक कर रही थीं, तभी उन्हें रे विंसेंट नाम के शख्स का संदेश दिखा. रे ने लिखा था, 'मैं तुम्हारा पिता हूं.' शार्लोट हैरान रह गईं, क्योंकि उनकी मां ने बचपन में बताया था कि उनके पिता समुद्र में मौत हो गई थी. 40 साल से वो इसी झूठ पर यकीन करती रही थीं.

तस्वीर देख सब समझ गई बेटी (daughter discovers dad not dead)

जब शार्लोट ने उस फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीर देखी, तो आंखों में आंसू आ गए. चेहरा वही था जिसे उन्होंने बचपन में देखा था. उन्हें यकीन हो गया...यह सच है. बचपन में मां अमांडा ने कहा था कि तलाक के बाद उनके पिता अब नहीं रहे. छोटी शार्लोट ने इस दर्दनाक बात को सच्चाई मान लिया और अपनी मां के दूसरे पति को ही पिता मान लिया.

पापा ढूंढ़ते रहे, बेटी को नहीं मिला मैसेज (Facebook message story)

असल में, रे विंसेंट कभी अपनी बेटी को भूले नहीं थे. वो उसके लिए गुजारा भत्ता (child support) देते रहे, लेकिन कभी मिल नहीं पाए. जब उन्होंने 2022 में शार्लोट को टीवी शो Great British Menu में देखा, तो पहचान लिया कि ये उनकी बेटी है. उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैसेज जंक फोल्डर में चले जाते थे.

आखिरकार हुई मुलाकात (mother lied about father death)

जब शार्लोट ने वो मैसेज देखा, तो रातभर अपने पिता से चैट करती रहीं. चार दिन बाद जब वे मिले, तो बस एक शब्द निकला- Dad. दोनों गले लगकर रो पड़े. शार्लोट ने कहा- ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो.

