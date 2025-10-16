विज्ञापन
बॉस ने बांधे तारीफों के पुल, लेकिन नहीं दिया दिवाली बोनस, गुस्से में आकर कर्मचारी ने किया ऐसा काम

No Bonus Story: तारीफ के बाद भी जब बोनस नहीं मिला, तो शख्स ने कहा- अब समझ गया, मेरी कीमत क्या है. Reddit पर वायरल यह पोस्ट हर उस इंसान की आवाज है, जिसने कभी चुपचाप अपनी मेहनत की बेइज्जती झेली है.

बॉस ने बांधे तारीफों के पुल, लेकिन नहीं दिया दिवाली बोनस, गुस्से में आकर कर्मचारी ने किया ऐसा काम
दिवाली से पहले टूटी उम्मीदें, जब बोनस निकला NO BONUS

Diwali Bonus Viral Reddit Post: दिवाली का सीजन है और ऐसे में हर कोई ऑफिस में बोनस (no bonus story) की आस लगाए बैठा है. कुछ को खुशखबरी मिलती है, तो कुछ को सिर्फ 'अगले साल देखेंगे' वाला जवाब, लेकिन एक शख्स के साथ जो हुआ, उसने सोच लिया कि अब और नहीं और बिना देर किए नौकरी (employee quits job) छोड़ दी.

बॉस ने 20 मिनट तारीफ की…पर बोनस पर चुप्पी साध ली (bonus na milne par diya resign)

Reddit पर वायरल पोस्ट (Reddit viral post) में एक यूजर ने लिखा कि पिछले हफ्ते उसका एनुअल रिव्यू हुआ था. बॉस ने पूरे 20 मिनट तक उसकी तारीफों के पुल बांध दिए, कहा कि वो कंपनी के लिए बेहद जरूरी है, उसकी मेहनत और काम लाजवाब है, लेकिन जब बोनस की बात आई...तो सन्नाटा छा गया. यूजर ने लिखा, बॉस ने न तो 'बजट कम' कहा, न 'फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई.' बस इतना बोला कि इस साल बोनस का पैसा दूसरी चीजों में इस्तेमाल होगा. मतलब सीधा 'नो बोनस.'

बोनस की जगह दो नए मैनेजर रखे गए (man resigns after not getting diwali bonus)

इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद यूजर को पता चला कि कंपनी ने दो नए मैनेजर हायर किए हैं, जिनकी सैलरी उसकी तुलना में लगभग दोगुनी है. बस फिर क्या था...उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब आगे बढ़ने का वक्त है. उसने Reddit पर लिखा, मैंने दो हफ्तों का नोटिस दे दिया. बॉस शॉक्ड रह गए और बोले कि वे क्या कर सकते हैं मुझे रोकने के लिए. मैंने कहा- आपने पहले ही दिखा दिया कि मेरे लिए आपकी कीमत क्या है.

Turned in Notice after boss gave me a $0 bonus
byu/TwelveozMouse inantiwork

इंटरनेट पर तारीफों की बौछार (boss praise no reward)

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने जमकर सपोर्ट किया. एक यूजर ने लिखा, सही किया आपने, खुद की वैल्यू (job resignation viral) समझना जरूरी है. दूसरे ने लिखा, कंपनियां नए लोगों के लिए तो पैसा निकाल लेती हैं, लेकिन पुराने कर्मचारियों के लिए नहीं. तीसरे ने कहा, आपने जो कदम उठाया, वो हर उस इंसान को प्रेरित करेगा जो अपनी वैल्यू भूल गया है.

जब बॉस की तारीफ से ज्यादा जरूरी हो खुद की इज्जत (work life stories)

कभी-कभी 'नो बोनस' सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि रिस्पेक्ट की भी कहानी होती है. यह किस्सा हर उस कर्मचारी के लिए सबक है, जो अपनी मेहनत का मोल जानता है.

