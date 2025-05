दादी ने मनाया डॉगी का बर्थडे, प्यार भरी नजरों से टकटकी लगाए बैठा रहा, वीडियो देख फूट पड़े लोगों की आंखों से आंसू

Dog birthday celebration video: प्यार, अपनापन और भावनाओं से भरा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो (elderly woman dog love) एक बुजुर्ग महिला और उसके प्यारे पालतू कुत्ते के बीच के बेजोड़ रिश्ते को दिखाता है, जिसे देखकर लाखों लोग इमोशनल हो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी एक बेंच पर बैठी हैं और अपने पालतू डॉगी का जन्मदिन मना रही हैं. उनके सामने टेबल पर एक छोटा सा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिसमें एक मोमबत्ती भी जली हुई है. डॉगी भी सामने दूसरी सीट पर बैठा हुआ है और पूरे ध्यान से अपनी दादी को निहार रहा है.

केक नहीं, दादी थीं उसकी दुनिया (grandma celebrates dog birthday)

इस वीडियो में सबसे खास बात रही कुत्ते की प्रतिक्रिया. जब दादी ताली बजाकर उसका बर्थडे मना रही थीं, तो डॉगी ने केक की तरफ एक बार भी नहीं देखा. उसकी सारी नजरें बस दादी पर थीं, जैसे कि वह सिर्फ उनके प्यार (cute dog with grandma) और ध्यान में ही मग्न था. इस दिल छू लेने वाले वीडियो को X (ट्विटर) पर Buitengebieden नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इसे लगभग 4.1 मिलियन बार देखा जा चुका है.

यहां देखें वीडियो

A grandma celebrating the birthday of her dog. The dog didn't even look at the food, the eyes were all on grandma.. 🥺 pic.twitter.com/J6FDwsUeyE