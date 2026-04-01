Human vs Animal Ethics: कल्पना कीजिए, एक रस्सी से एक खूंखार मुजरिम और एक मासूम कुत्ता लटका है. आप सिर्फ एक की जान बचा सकते हैं. जब यही सवाल दुनिया के सबसे शातिर AI चैटबॉट्स से पूछा गया, तो जो जवाब सामने आए, उन्होंने इंसानियत और मशीनी दिमाग की बहस को एक बेहद रहस्यमयी मोड़ दे दिया है.

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मशीनों की दुनिया में वफादारी का इम्तिहान (The Ultimate Ethics Test for Artificial Intelligence)

सोशल मीडिया पर मार्कस चेन (@whymarcuswhy) नाम के यूजर का एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है. मार्कस ने आज के दौर के 'डिजिटल भगवान' कहे जाने वाले AI चैटबॉट्स-ChatGPT, Gemini, Grok, Meta AI और Claude-के सामने एक ऐसी पहेली रखी, जिसने उनकी प्रोग्रामिंग की धज्जियां उड़ा दीं. सवाल था कि मौत के मुहाने पर खड़े एक अपराधी और एक कुत्ते में से AI किसे चुनना पसंद करेगा?

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जहां ChatGPT और Gemini जैसे बड़े खिलाड़ियों ने रटा-रटाया किताबी जवाब दिया कि 'मानव जीवन अनमोल है', वहीं Claude AI के जवाब ने इंटरनेट पर सन्नाटा खींच दिया. बाकी मशीनों ने मुजरिम के सुधारने की उम्मीद जताई, लेकिन क्लाउड ने बिना पलक झपकाए कुत्ते को बचाने का फैसला किया.

कातिल इंसान या बेजुबान जानवर: क्लाउड का तर्क (Claude AI's Mysterious Logic Behind Saving the Dog)

क्लाउड का तर्क किसी दार्शनिक की गहरी बातों जैसा था. उसने कहा कि मुजरिम ने अपनी मर्जी से गलत रास्ते चुने और दुनिया को धोखा दिया, जबकि कुत्ता हर हाल में वफादार बना रहा. एआई के मुताबिक, एक अपराधी के जाने से दुनिया का बोझ कम होगा, लेकिन वफादारी जैसी नायाब चीज को खोना कहीं बड़ी हार है. इस जवाब ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मशीनों के अंदर भी अब 'इंसाफ' और 'जज्बात' पनपने लगे हैं? इंस्टाग्राम पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. किसी ने कहा कि क्लाउड ही असली 'दिल' वाला रोबोट है, तो कोई इसे भविष्य के लिए एक डरावना संकेत मान रहा है.

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क्या AI अब इंसान से ज्यादा समझदार हो गया है? (Is AI Becoming More Human Than Us?)

यह खबर सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि एआई अब सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि नैतिकता के पेचीदा रास्तों पर भी चलने लगा है. क्लाउड का यह 'रहस्यमयी' चुनाव हमें सिखाता है कि शायद वफादारी की कीमत किसी भी इंसानी जिंदगी से ऊपर हो सकती है, खासकर तब जब वह इंसान खुद अपनी इंसानियत खो चुका हो.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)