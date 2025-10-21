विज्ञापन
जब साइबर सिटी ने ओढ़ी रोशनी की चादर,लाइटों से जगमगाती इमारतों का वीडियो देख लोग बोले- एक दिवाली, गुड़गांव वाली

Diwali Gurgaon Video: गुड़गांव की जगमगाती दिवाली की वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई है. साइबर सिटी से लेकर मॉल्स तक, हर कोना रोशनी से नहा गया. यूजर्स बोले, 'वाह क्या दिवाली वाइब है.'

Diwali Me Gurgaon Ki Sajawat Ki Video: दिवाली का त्योहार आते ही हर शहर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा लेता है, लेकिन इस बार गुड़गांव (Gurgaon) ने जो नज़ारा पेश किया, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साइबर सिटी की जगमगाती इमारतें, सजी हुई सड़कें और रंगीन झालरों से चमकते मॉल दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा शहर 'फेस्टिव मूड ऑन' में आ गया हो.

शहर की ऊंची इमारतें बनीं आकर्षण का केंद्र (Gurgaon Wali Diwali)

वीडियो में गुड़गांव की फेमस लोकेशन...Google Office, Ambience Mall, DLF Cyber Hub और Cyber City - सब जगह दिवाली की जगमगाहट दिख रही है. लाइटों से सजी ऊंची-ऊंची इमारतें और डिजाइनर झालरों से भरी सड़कें देखकर यूजर्स बस यही कह रहे हैं, 'क्या शानदार वाइब है.' वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सबटाइटल लिखा है, 'शहर की रोशनी और त्योहारों की रोशनी का मिलन...गुड़गांव, आप दिवाली के मूड में चमक रहे हैं.'

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'Gurgaon Diwali Look' (Gurgaon Diwali Light Video)

इस शानदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zubair._.zuby नाम के यूजर ने शेयर किया है, कैप्शन दिया, 'Diwali Vibes, Gurgaon 2025.' सिर्फ 2 दिन में वीडियो को 65 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3.5K से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने हार्ट और लाइट वाले इमोजी बरसाते हुए लिखा, 'गुड़गांव सच में ग्लो कर रहा है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह महीना तो दिल खुश कर देता है.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'अब तो दिवाली पर साइबर सिटी घूमने का मन कर रहा है.'

दिवाली का जादू... हर कोने में खुशियां (Diwali in Cyber Hub)

गुड़गांव की दिवाली की ये झलक याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ रोशनी के नहीं, खुशियों और एकजुटता के प्रतीक भी हैं. जब पूरा शहर जगमगाता है, तो लगता है मानो रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी उतर आई हो.

