डिप्लोमेटिक मिशन पर अमेरिका पहुंचे चीन के 2 पांडा, वायरल वीडियो में दिखी कूटनीति की इंतहा

2 pandas on diplomatic mission arrive in US from China: चीन से अमेरिका पहुंचे दो विशाल पांडा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने वाले हर व्यूअर्स हैरत में पड़ गए हैं, क्योंकि इन दोनों विशाल पांडा, बाओ ली और किंग बोआ को चीन से अमेरिका लाने के पीछे की वजह को 'राजनयिक मिशन' बताया जा रहा है. दोनों पांडा चीन के सिचुआन में दुजियांगयान पांडा बेस से फेडएक्स कार्गो विमान पांडा एक्सप्रेस में सवार होकर 15 अक्टूबर को डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे.

एक्स पर स्मिथसोनियन नेशनल जू के पांडा का वीडियो वायरल

स्मिथसोनियन नेशनल जू की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पांडा के अमेरिका पहुंचने का वीडियो शेयर किया गया. कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे दोनों देशों के बीच ‘पांडा कूटनीति' की लंबे समय से चली आ रही परंपरा में एक नए चैप्टर के रूप में देखा जा रहा है. दोनों पांडा अगले 10 वर्षों तक वाशिंगटन, डीसी में स्मिथसोनियन नेशनल जू में ही रहेंगे.

चीन को सालाना 1 मिलियन डॉलर का योगदान देगा अमेरिका

अमेरिका इस व्यवस्था यानी पांडा कूटनीति के तहत, चीन में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की कोशिशों के लिए सालाना 1 मिलियन डॉलर का योगदान देगा. यह सांकेतिक साझेदारी को अक्सर कूटनीति में सॉफ्ट-पावर टूल के रूप में देखा जाता है. यह तनावपूर्ण जियो-पॉलिटिकल समय के दौरान भी संबंधों को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती रही है.

यहां देखें वीडियो

????❤️???? ICYMI: Two "treasures" arrived at the Zoo today! Join us in welcoming giant pandas Bao Li and Qing Bao, who entered Zoo grounds shortly after 11:30 a.m. today and are settling into their new homes at the David M. Rubenstein Family Giant Panda Habitat. @smithsonian pic.twitter.com/gt8OfvpPXi