क्या इस हॉलीवुड फिल्म के लिए मार्वल ने कॉपी किया था ‘बाजीराव मस्तानी’ का ये सीन ? वायरल हो रहा VIDEO

क्या इस हॉलीवुड फिल्म के लिए मार्वल ने कॉपी किया था ‘बाजीराव मस्तानी’ का ये सीन ?

'शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स'(Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings) - चीनी-अमेरिकी सुपरहीरो के साथ मार्वल की पहली फिल्म (Marvel's first movie)- सुपरहिट थी, जिसने दुनिया भर में 400 डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई की. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मार्वल ने 2015 की बॉलीवुड फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' (Bajirao Mastani) के एक सीन को कॉपी किया था.