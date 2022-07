दिलीप कुमार को भावुक हो कर याद कर रहे हैं धर्मेंद्र, कहा- "भाई, मैं आपको मिस कर रहा हूं"

ट्वीट देखें

ट्वीट में देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे हैं. वो दिलीप कुमार को याद कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा है- My darling Brother, we miss you. Friends, this photo is my pride possession. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूं. ये तस्वीर हमारी ताकत है.

सोशल मीडिया पर ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है. इस तस्वीर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं. इस ट्वीट को 11 हज़ार से ज्यादा लोगों के लाइक मिल चुके हैं. वहीं इस तस्वीर पर कई लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं. एक यूज़र ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- यही वो वीडियो है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच क्या शानदार दोस्ती है. दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र की सुंदरता को अपने शब्दों में व्यक्त किया. वहीं धर्मेंद्र ने प्यार और सम्मान से दिलीप कुमार के पैर छू लिए. बॉलीवुड में ऐसे वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं.

वहीं इस तस्वीर पर कई और यूज़र्स के शानदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.