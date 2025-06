देसी लुंगी ने पहनी ब्रांडिंग की टोपी, 5,400 की Longyi ने मचाया तहलका, लोग बोले- अब पापा की लुंगी छुपाकर रखनी पड़ेगी

Lyongi Brothers Sells Desi Lungi For 5400 Rupees: अक्सर साउथ की फिल्मों में आपने हीरो को लुंगी में एक्शन करते देखा होगा. चेन्नई एक्सप्रेस में भी शाहरुख खान लुंगी डांस करते नजर आए थे. यूं तो कई घरों में आज भी दादा-पापा की फेवरेट लुंगी ही होती है. हालांकि, कई सोसायटी में रहने वाले लोग लुंगी नहीं पहन पाते, तो ऐसे में शॉर्ट और जॉगर्स का ही सहारा लेते हैं. बात चाहे जो भी हो लेकिन देसी आदमी जनता है कि लुंगी का कोई मुकाबला नहीं. शायद ही वजह है कि, एक ब्रांड ने लुंगी को हाईफाई बना दिया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्रांड द्वारा दिखाया गया लुंगी का हाईफाई अवतार लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसका प्राइस जानने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बोल रहे हैं कि, देसी चीज, विदेशी दाम! वो क्यों ये तो आपको पोस्ट देखने के बाद ही समझ आएगा.

लुंगी बोले तो लग्ज़री! (desi lungi fashion)

पारंपरिक देसी लुंगी को एक नए और आधुनिक रूप में पेश करते हुए 'Longyi Brothers' नामक ब्रांड ने इसे ₹5,400 की कीमत पर बाजार में उतारा है. इस नई लुंगी को 'Longyi' नाम दिया गया है, जो 100% कॉटन से बनी है और इसे एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इस ट्रेंड ने दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका का भी ध्यान खींचा. उन्होंने Longyi को लेकर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई. नेटिजन्स इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ ने ब्रांडिंग की तारीफ की तो कुछ इसे 'देसी चीज, विदेशी दाम' कह कर हैरानी जता रहे हैं.

From South Indian streets to global markets!

The humble lungi now branded as Longyi- it's cooler than your overpriced joggers. No zips. No stress. So versatile 😀#marketing pic.twitter.com/kBX0na5ecp