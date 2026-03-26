दुबई में बिछ गई बर्फ की चादर! रेगिस्तान की गर्मी हुई गायब, क्या ये कयामत की निशानी है?

Middle East Weather: कुदरत के इस खौफनाक मगर हसीन मिजाज ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जहां कल तक सूरज आग उगलता था, वहां आज 18 इंच बर्फ की चादर बिछी है. क्या यह सिर्फ मौसम की तब्दीली है या आने वाले किसी बड़े तूफान का पैगाम?' जरा तसव्वुर कीजिए, जिस रेगिस्तान की आग जैसी गर्मी से दुनिया कांपती है, वहां अचानक आसमान से रुई की तरह बर्फ गिरने लगी. यूएई (UAE) और खाड़ी के देशों में कुदरत ने कुछ ऐसा ही करिश्मा दिखाया है, जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह गई है. क्या यह सिर्फ मौसम का मिजाज है या आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? चलिए, इस ठंडे रहस्य की गहराई में चलते हैं.

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खाड़ी देशों का मंजर इन दिनों किसी हॉलीवुड की 'मिस्टीरियस' फिल्म जैसा हो गया है. जहां सूरज की तपिश और रेत के बवंडर की हुकूमत हुआ करती थी, वहां अब बर्फ और ओलों का राज है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास अल खैमाह जैसे इलाकों में तो करीब 18 इंच तक ओले जमा हो गए हैं. रेत के टीलों ने सफेद कफन सा ओढ़ लिया है और वहां का तापमान अचानक इतना गिर गया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वे दुबई में हैं या स्विट्जरलैंड की वादियों में.

बादलों के पीछे छिपा एक गहरा राज (The Mystery Behind Desert Snowfall)

इस रहस्यमयी बदलाव के पीछे मौसम वैज्ञानिकों ने एक 'लो-प्रेशर सिस्टम' का हाथ बताया है. यह सिस्टम चुपके से अरब सागर और लाल सागर से नमी चुरा रहा है. जब यह ठंडी नमी रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी से टकराती है, तो आसमान से ओलों की शक्ल में कुदरत का कहर टूटता है. ओमान में तो हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि वहां सैलाब ने दस्तक दे दी है. यह सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि प्रकृति की दी हुई एक सख्त चेतावनी है.

क्या रेगिस्तान में आने वाला है बवंडर? (Tornado Warning in Middle East Deserts)

खतरा अभी टला नहीं है. आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब, ईरान और इराक में भी भारी बारिश की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) की गई है. कहा जा रहा है कि यहां साल भर की औसत बारिश महज कुछ ही घंटों में बरस सकती है. ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की कगार पर है और एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा पसरा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 'क्लाइमेट चेंज' का वो खौफनाक चेहरा है, जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे.

Today, the sand turned into ice as a layer of hail about 18 inches thick fell in Ras Al Khaimah, UAE. pic.twitter.com/26Qoyzs05D — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 25, 2026

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रेगिस्तान का इस तरह बर्फ से सजना देखने में जितना हसीन है, हकीकत में उतना ही चिंताजनक भी. कुदरत अपना संतुलन बनाने के लिए जब ऐसे कदम उठाती है, तो वह इंसानी बस्तियों के लिए एक सबक होती है. अब देखना यह है कि क्या हम इस बदलते मौसम के इशारे को समझ पाएंगे या फिर यह रहस्य और भी गहरा होता जाएगा.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)