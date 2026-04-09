यमुना किनारे हाई-वोल्टेज ड्रामा! नारियल चढ़ाने पहुंचे कपल को महिला ने बीच में ही टोका

Delhi woman stops coconut ritual: दिल्ली के यमुना घाट पर भक्ति और पर्यावरण के बीच एक ऐसी 'भिड़ंत' हुई कि उसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. एक तरफ कपल नारियल विसर्जन की जिद पर अड़ा था, तो दूसरी तरफ सोनाली सिंह नाम की लड़की ने उन्हें आईना दिखा दिया. दिल्ली की यमुना का हाल तो किसी से छिपा नहीं है, सफेद झाग और गंदगी की मार झेल रही इस नदी के किनारे हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि लोग दो गुटों में बंट गए. हुआ ये कि एक कपल पूरी तैयारी के साथ यमुना घाट पहुंचा, हाथ में नारियल था और मन में विसर्जन की गहरी आस्था, लेकिन जैसे ही वो विसर्जन करने वाले थे, वहां मौजूद एक महिला ने उन्हें बीच में ही रोक दिया.
सोनाली नाम की इस महिला ने बड़े प्यार से लेकिन दो-टूक अंदाज में पूछा, 'आंटी, ये नारियल इसमें डूब जाएगा, ये कैसी आस्था है? इससे अच्छा तो इसे फोड़कर किसी जानवर को खिला दो, पुण्य भी मिलेगा और नदी भी साफ रहेगी.' अब बात तो पते की थी, लेकिन बात जब 'धर्म' और 'रिवाज' की आ जाए, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है.
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नारियल पर छिड़ी रार (Conflict Over Coconut Ritual)
सोनाली का कहना था कि नारियल नदी में जल्दी गलता नहीं है और इससे पहले से ही बीमार यमुना पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन कपल अपनी बात पर अड़ा रहा. उन्होंने सोनाली की एक न सुनी और आखिर में नाव पकड़कर नदी के बीचों-बीच चले गए, ताकि अपना नियम पूरा कर सकें. सोनाली ने पीछे से आवाज भी दी कि 'अब दूसरा घाट मत ढूंढिएगा', लेकिन भक्ति के आगे पर्यावरण की दलीलें शायद थोड़ी कमजोर पड़ गईं. यह वीडियो जैसे ही इंस्टाग्राम पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ लोग सोनाली को 'रियल हीरो' बता रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नदियों को बचाना चाहती है, तो कुछ का कहना है कि किसी की निजी आस्था में सरेआम दखल देना गलत है.
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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