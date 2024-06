दिल्ली में पानी के लिए मारामारी! चलते पानी के टैंकर पर चढ़े लोग, वायरल Video देख यूजर्स बोले- यह है राजधानी का हाल...

Delhi Water Crisis Video: दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. अब तो गर्मी से लोग इस कदर बेहाल हैं कि लोगों की जान भी जा रही है. ऐसे में इंसान क्या पशु-पक्षी भी सूरज की जला देने वाली तपिश से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अब जब गर्मी इतनी ज्यादा है, तो बिजली और पानी की मांग बढ़ना भी लाज़मी है. बहुत से लोगों को इन मूलभूत चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. दिल्ली में पानी की किल्लत शुरु हो गई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकर से पानी लेने के लिए भीड़ काफी संघर्ष करते हुए नज़र आ रही है.

वायरल हो रहा यह वीडियो 2.41 मिनट का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पानी का टैंकर जैसे ही गली में पहुंचता है, तो कुछ लोग उस चलते टैंकर पर ही दौड़कर चढ़ने लगते हैं. जबकि, महिलाएं और बाकी लोग हाथ में प्लास्टिक के बड़े-बड़े डब्बे और पाइप लेकर टैंकर के पीछे भाग रहे हैं. टैंकर रुकते ही ऊपर चढ़े लोगों को पाइप पकड़ाया जाता है और देखते-देखते टैंकर से ढेरों लटकती हुई पाइप का जाल सा नज़र आने लगता है. जिससे लोगों की भीड़ पानी भरने में जुट जाती है.

देखें Video:

#WATCH | Delhi: Due to the water crisis, people are facing problems in many areas of Delhi. Water is being supplied to the people through tankers.



(Visuals from Chanakyapuri's Sanjay Camp area)