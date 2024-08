न हलवाई, न केटरर... कपल ने सगाई के फंक्शन में स्विगी से ऑर्डर किया गेस्ट का खाना, कंपनी ने जो कहा, पढ़के मज़ा आ जाएगा

हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज (Online Food Delivery Services) ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है. इसके जरिए हम घर पैठे अपने किसी भी पसंदीदा रेस्तरां से खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जो कुछ ही मिनटों में हमारे पास पहुंचा दिया जाता है. इससे रेस्तरां को भी अधिक ग्राहक प्राप्त करने और उनकी तुलना में कहीं अधिक लोगों तक भोजन पहुंचाने में मदद मिली है, जितना वे आमतौर पर पहुंच पाते थे. स्विगी (Swiggy), ज़ोमैटो (Zomato) आदि जैसी सेवाएं ग्राहकों को चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प प्रदान कर रही हैं, जिनमें छोटे-छोटे स्टॉल से लेकर पुरस्कार विजेता रेस्तरां तक ​​सभी शामिल हैं.

हाल ही में, एक कपल ने अपने सगाई समारोह में पारंपरिक खानपान के बजाय ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का विकल्प चुना. इवेंट में भाग लेने वाले एक एक्स यूजर ने एक तस्वीर साझा की जिसमें एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर एक तंबू के नीचे एक मेज पर प्लास्टिक के फूड बॉक्स को इकट्ठा करते हुए नज़र आया.

They ordered food online for an engagement ceremony?? Bhai I have seen everything 😭😭 pic.twitter.com/v4szxFg4pM

सुस्मिता ने एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''उन्होंने एक सगाई समारोह के लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था?? ''भाई मैंने सब कुछ देखा है.'' यह पोस्ट वायरल हो गई है, जिससे सोशल मीडिया पर हंसी, मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई है. वायरल फोटो ने फूड डिलीवरी दिग्गज का भी ध्यान खींचा. स्विगी ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट का जवाब दिया और कहा, ''इन लोगों से बेहतर हमारी क्रेजी डील्स का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, शादी का खाना भी हमसे मंगवा लेना.''

no one has used our Crazy Deals better than these guys 😭😭 shaadi ka khana bhi humse mangwa lena 🥰 https://t.co/XIo2z2TnYX