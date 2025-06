अचानक नीलामी में पहुंची गाय ने मचाया बवाल, बेंच पर चढ़ी...छत गिराई, देख लोग बोले- गाय को भी बोली लगानी थी

Cow Causes Chaos at Livestock Auction: जानवर कब क्या कर दें, ये कोई नहीं कह सकता. कभी ये अपनी मासूमियत से दिल जीत लेते हैं, तो कभी अचानक मस्ती के मूड में आकर ऐसा हंगामा खड़ा कर देते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं. ऐसा ही एक मजेदार और हैरान कर देने वाला नजारा अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के डिकैटुर शहर में देखने को मिला, जहां एक शांत मानी जाने वाली गाय ने नीलामी के दौरान पूरा हॉल सिर पर उठा लिया. घटना डिकैटुर के एक ऑक्शन हॉल की है, जहां नीलामी के दौरान एक गाय ने बेकाबू होकर ऐसा उत्पात मचाया कि वहां मौजूद लोग घबरा गए.

नीलामी में गाय ने मचाया हंगामा (cow auction hall viral video)

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, गाय अचानक एक बेंच पर चढ़ गई और फिर पूरे हॉल में इधर-उधर भागने लगी. इस अफरातफरी में वह सीढ़ियों पर चढ़ गई, जिससे छत की टाइलें टूटकर नीचे गिरने लगीं. करीब 45 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कुर्सियों से कूदकर भाग रहे हैं. कुछ लोग तो जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं. लियोन, नीचे आ जाओ...टीवी मत गिराना. गाय बेकाबू होकर हॉल की सीटों और सीढ़ियों पर घूम रही थी. घटना के दौरान छत के कई हिस्से टूट गए, जिससे घायल होने का खतरा भी था. हालांकि, किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं आई.

Chaos descended on a livestock auction in Decatur, Arkansas, when a cow escaped from the sale ring and walked right up into the bleachers, leaving torn ceiling tiles in its trail. pic.twitter.com/nkiUmzoiZ1