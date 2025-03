कंपनी का अजीबोगरीब फरमान, कर्मचारियों से कहा- बॉस के कॉल का हमेशा जवाब दें, साइलेंट मोड हो तो भी, इंटरनेट पर मचा बवाल

Employees Always To Answer Calls Of Your Boss : हाल ही में एक कंपनी ने अपने एंप्लॉयीज को एक अजीब और कॉन्ट्रोवर्शियल इंस्ट्रक्शन दिया है. कंपनी ने यह कहा कि एंप्लॉयीज को अपने मैनेजर्स के कॉल और मैसेजेस का जवाब हमेशा देना चाहिए, चाहे फोन साइलेंट मोड में हो या न हो. इससे जुड़े इंस्ट्रक्शन्स में एम्प्लॉयीज से अपने आईफोन पर 'इमरजेंसी बायपास' फैसिलिटी को एक्टिव करने के लिए कहा गया, ताकि वे किसी भी समय अपने मैनेजर्स के कॉल और मैसेजेस को प्राप्त कर सकें. इस फैसले ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है और अब अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मजाक और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है.



कंपनी की नई पोलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव

कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैनेजर्स से संबंधित कोई भी जरूरी जानकारी कर्मचारी तक तुरंत पहुंचे. इस पॉलिसी का एक हिस्सा था एंप्लॉयीज को अपने आईफोन में 'इमरजेंसी बायपास' फैसिलिटी को एक्टिव करने का निर्देश देना. यह फैसिलिटी फोन को साइलेंट मोड में होने के बावजूद जरूरी कॉल्स और मैसेजेस को स्वीकार करने की अनुमति देती है. साथ ही, एंप्लॉयीज को Apple Watch पर VIP अलर्ट एक्टिव करने के बारे में भी बताया गया, ताकि वे अपने बॉस के मैसेजेस और कॉल्स से कभी न चूकें. इसके अलावा, एंप्लॉयीज को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने फोकस मोड में 'एलाउड कॉलर्स' लिस्ट में अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को ऐड करें, ताकि ये कॉल्स और मैसेज किसी भी परिस्थिति में मिस न हों. कंपनी का दावा था कि यह पोलिसी एफिसिएंसी और लीडरशिप से तुरंत कॉन्टेक्ट करने के लिए इंश्योर करे.



आलोचनाएं और इंटरनेट पर प्रतिक्रियाएं (Criticisms and reactions on the Internet)

कंपनी के इस फैसले ने इंटरनेट पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की है. रेडिट जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स ने कंपनी की पॉलिसी पर व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक (Sarcastic and Critical) टिप्पणियां कीं. कुछ यूजर्स ने यह तक सुझाव दिया कि अगर कंपनी एम्प्लॉयीज से इतनी कड़ी मेहनत की उम्मीद करती है, तो उन्हें इस 24*7 ऑन कॉल स्थिति के लिए एक्स्ट्रा इनकम भी मिलना चाहिए.



एक यूजर ने लिखा, "अगर काम 24*7 ऑन कॉल है, तो उन्हें आपको उस समय के लिए पे करना चाहिए." वहीं, दूसरे ने यह भी कहा कि अगर कंपनी अपनी तरफ से फोन की सेवा देती है, तो भी काम के घंटे के बाद फोन बंद रखना चाहिए. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे सिर्फ उस स्थिति में ही कॉल लेंगे जब कोई इमरजेंसी हो, न कि जब उनके बॉस किसी नॉर्मल काम से जुड़े सवाल पूछें.



इसके अलावा, कुछ यूजर्स ने व्यंग्य किया और यह सुझाव दिया कि वे मैनेजर्स को रात 3 बजे फोन करके पूछें, "अगर मैं कीड़ा होता तो क्या आप मुझे नौकरी पर रखते?" यह प्रतिक्रिया साफ तौर पर यह दिखाती है कि एम्प्लॉयीज में इस पॉलिसी को लेकर भारी निराशा और गुस्सा है. कई लोग मानते हैं कि यह पॉलिसी एम्प्लॉयीज के पर्सनल लाइफ और मेंटल पीस का उल्लंघन करती है.



एम्प्लॉयीज के अधिकार और काम का संतुलन

यह मुद्दा इस बात पर भी जोर देता है कि एंप्लॉयीज को उनके काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखने का अधिकार है. जब एक कर्मचारी को काम के घंटों के बाद भी हमेशा उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है, तो यह मेंटल और फिजिकल थकान का कारण बन सकता है. इसलिए, इस तरह की पॉलिसीज से जुड़ी चिंताएं सिर्फ उस कंपनी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा बन चुका है.

ये Video भी देखें: