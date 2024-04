ग्लास पटक पटक कर बना रहा था कॉफी, फिर हुआ कुछ ऐसा धरी रह गई पूरी स्टाइल, यूजर्स बोले- तू रहने ही दे

ग्लास पटक पटक कर बनाई कॉफी

कॉमेडियन डॉ. संकेत भौंसले ने कॉफी बनाने वाले शख्स का यह मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक युवक कॉफी बनाने के किसी नए अंदाज की कोशिश कर रहा है. पहले वो लाइन से लगे ग्लास में पैकेट से दूध डालने की कोशिश करता है, लेकिन दूध भी बाहर ढुल जाता है. इसके बाद वो एक ग्लास पर दूसरा केन फिट करता है और ग्लास को एक बार उछालता है. इतने पर ही वो रुकता नहीं है, बल्कि केन में फंसे, कॉफी से भरे ग्लास को बार-बार ठोंकने लगता है. शायद इतने पर भी उसको इत्मीनान नहीं होता. वो कॉफी के ग्लास को एक बार फिर जोर पटकता है और फिर उछाल देता है, लेकिन इस बार ग्लास में भरी कॉफी ही बगावत कर देती है और केन और ग्लास से छिटक कर बाहर गिर पड़ती है. इस पूरे वीडियो के साथ कॉमेडियन के फनी एक्सप्रेशन भी देखे जा सकते हैं.

यहां देखें वीडियो

मोय मोय हो गया

इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि, ये तो स्टाइल का मोय मोय हो गया. एक यूजर ने सवाल किया कि, क्या घर से लड़ कर आए हो. एक अन्य यूजर ने लिखा कि, तू रहने ही दे भाई मैं खुद ही ये कॉफी बना लूंगा. कॉमेडियन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक छह लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके थे.

ये Video भी देखें: Indian of The Year: Vikrant Massey ने जीता Actor Of The Year का अवॉर्ड, जताया आभार