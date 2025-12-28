चीन में मेडिकल की दुनिया में चमत्कार, पैर पर कान लगाकर बचाई महिला की जान

चीन के डॉक्टरों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे दुनिया की अनोखी सर्जरी माना जा रहा है. इस ऑपरेशन में एक महिला का फटा हुआ कान अस्थायी रूप से उसके पैर पर लगाया गया और बाद में उसे फिर से सिर पर रीअटैच कर दिया गया. अप्रैल में महिला के साथ कार्यस्थल पर एक भयानक हादसा हुआ था. भारी मशीनरी ने उसके कान के साथ सिर की बड़ी हिस्से की त्वचा को भी फाड़ दिया था.

नॉर्मल सर्जरी से नहीं बनी बात

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की खोपड़ी, गर्दन और चेहरे की त्वचा कई टुकड़ों में बंट गई थी और कान पूरी तरह से अलग हो गया था. हालांकि इलाज के लिए महिला को तुरंत अस्पताल लाया गया. ऐसे में डॉक्टरों ने पारंपरिक सर्जरी से ही सिर की त्वचा को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन खोपड़ी के ऊतक और रक्त वाहिकाओं को हुए गंभीर नुकसान के कारण यह कोशिश नाकाम रही.

कान को महिला के पैर पर लगाया

सिर की त्वचा को ठीक होने में समय लगना था, डॉक्टरों ने कान को रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने कान को महिला के पैर पर ग्राफ्ट कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, पैर की धमनियां और नसें कान के लिए उपयुक्त थीं और त्वचा की मोटाई भी सिर जैसी थी. यह प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि कान की नसें बेहद पतली थीं. सिर्फ 0.2 से 0.3 मिलीमीटर, ये ऑपरेशन लगभग 10 घंटे चला.

कितनी मुश्किल थी नई सर्जरी

पांच दिन बाद एक बड़ी समस्या आई. रक्त प्रवाह बाधित हो गया और कान का रंग बैंगनी-काला हो गया. इसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने पांच दिनों में लगभग 500 बार मैनुअल ब्लडलेटिंग की. इस बीच महिला की खोपड़ी को पेट की त्वचा से ग्राफ्ट करके ठीक किया गया. पांच महीने बाद, जब सूजन कम हो गई और सभी घाव भर गए, डॉक्टरों ने अक्टूबर में छह घंटे के ऑपरेशन में कान को फिर से सिर पर रीअटैच कर दिया.

महिला अब ठीक मगर इलाज बाकी

महिला, जिसका नाम सन बताया गया है, अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है. उसका चेहरा काफी हद तक ठीक हो चुका है. हालांकि, उसे भौंहों को ठीक करने और पैर पर बने निशान को कम करने के लिए कुछ छोटे ऑपरेशन और कराने होंगे.