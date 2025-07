कोर्ट में फेल हुईं केमिस्ट्री प्रोफेसर ममता पाठक की दलीलें, दिए ऐसे तर्क जज साहब भी देखते रह गए

Chemistry professor murder case: एक प्रोफेसर जिसने रसायन विज्ञान पढ़ाया, कोर्ट में खड़ी होकर खुद अपनी पैरवी की, लेकिन अंत में उन्हें वही सजा मिली जो पहले दी गई थी...उम्रकैद. ये कहानी है मध्यप्रदेश के छतरपुर की ममता पाठक की, जो कभी कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर थीं, लेकिन अब हत्या की दोषी बन चुकी हैं. 2021 में उनके पति, रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर नीरज पाठक की रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया था. शुरू में इसे बिजली के झटके से हुई मौत बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने शक के दरवाजे खोल दिए. बाद में पुलिस ने ममता पाठक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया.

केमिस्ट्री प्रोफेसर ने रखे वैज्ञानिक तर्क (Mamta Pathak case)

2022 में जिला अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. ममता को मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की देखभाल के लिए जमानत मिली. इसी दौरान उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की. वकील की कमी के चलते उन्होंने खुद ही केस की पैरवी करने का फैसला किया.

