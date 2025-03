बेंगलुरु में 'चार जाम यात्रा', 4 दिन 3 रात के ट्रिप का मज़ाकिया प्लान वायरल

Bengaluru Traffic Jam Sarcastic Viral Post: बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर नए-नए मीम्स और चुटकुले वायरल होते रहते है. हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने इस ट्रैफिक जाम की परेशानी को कुछ अलग अंदाज़ में पेश किया. उन्होंने एक व्यंग्यात्मक पोस्ट में बेंगलुरु की सड़कों पर जाम को 'चार जाम यात्रा' (4 Jam Yatra) नाम से एक नया टूर पैकेज बताया, जिसमें 4 दिन और 3 रातों की यात्रा शामिल है. यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम किसी से छिपा नहीं है. यहां रोज़ाना लाखों लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहते हैं और यही वजह है कि यह पोस्ट लोगों को हंसा रही है.

क्या है 'चार जाम यात्रा' का मज़ाकिया प्लान? (Bengaluru viral post)

इस वायरल पोस्ट में यूजर ने बताया कि इस टूर पैकेज में आपको 4 बड़े ट्रैफिक जैम देखने को मिलेंगे और यह यात्रा 4 दिन और 3 रातों की होगी. पोस्ट में व्यंग्य करते हुए यह भी लिखा गया कि इस यात्रा में आप शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, स्थानीय दुकानों से स्नैक्स खरीदकर ट्रैफिक में एन्जॉय करेंगे और सिग्नल पर घंटों खड़े रहने का एक्सपीरियंस लेंगे.

यहां देखें पोस्ट

A sad joke on Bengaluru. At least we have a sense of humour about our suffering and an uncaring govt. pic.twitter.com/dvKkrPYXh7