डोनाल्ड ट्रम्प ने जारी किया CBSE रिजल्ट! सीजफायर का श्रेय लेने पर लोगों ने ली अमेरिकी राष्ट्रपति की चुटकी

भारत-पाक तनाव के चलते दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दरार बढ़ गई है. सीजफायर होने के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है. अभी भी दोनों देशों में जंग छिड़ी हुई है और अब भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के आतंकियों को मार गिराया है. इधर, तनाव के बीच सोशल मीडिया पर अलग ही मनोरंजन चल रहा है. यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की उस पोस्ट पर चुटकी ली जा रही है, जिसमें उन्होंने भारत-पाक के बीच सीजफायर का श्रेय खुद को दिया है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट के आधार पर मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं. हाल ही में भारत में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रम्प के जमकर मीम्स वायरल हो रहे हैं.



डोनाल्ड ट्रम्प ने डिक्लेयर किया CBSE रिजल्ट (US President Donald Trump and CBSE Result)



@RoflGandhi_ एक्स अकाउंट पर सबसे मजेदार पोस्ट वो है, जिसमें एक तरफ भारत-पाक तनाव के बीच सीजफायर की खबरों से लोग हैरान हो गये हैं और वहीं दूसरी ओर पोस्ट में बताया गया है कि यह सब उनकी ही बदौतल हुआ है. इस पर एक मीम्स क्रिएटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से पोस्ट शेयर कर सीबीएसई रिजल्ट की घोषणा करवा दी. हालांकि यह पोस्ट फेक हैं, लेकिन लोगों को गुदगुदाने का काम कर रहा है. एक वायरल मीम्स में लिखा है, 'भारत और पाक में इसलिए सीजफायर हुआ है, क्योंकि 25 मई 2025 को यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा होनी है. ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प बल्कि बॉलीवुड के कई सीन को मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

