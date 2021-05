तेज रफ्तार कार के सामने अचानक पलट गया ट्रक, फिर ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा... देखें Terrifying Video

तेज रफ्तार कार के सामने अचानक पलट गया ट्रक और फिर हुआ कुछ ऐसा - देखें Video

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक एक्सीडेंट (Accident) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. अचानक तेज रफ्तार से जा रही एक कार के सामने ट्रक पलट (Driver's Narrow Escape As Truck Topples In Front Of Him) गया. ड्राइवर ने जैसे-तैसे गाड़ी रोकी और बचने में कामयाब रहा. यह घटना अमेरिकी राज्य अलबामा में 10 मई को हुई थी और इसे कार में डैशकैम द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसने पूरी घटना को दिखाया.