खुद को समझते हैं Optical Illusion का एक्सपर्ट, तो इस तस्वीर में छिपे उल्लू को 5 सेकंड में ढूंढ के दिखाइए

Optical Illusion: ऑप्टिकल भ्रम पहेली के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय चुनौती बन गए हैं, जो दिमाग के लिए एक अनोखा चैलेंज देते हैं. उम्र से जुड़ी दिमागी पहेलियों से लेकर जटिल गणित-आधारित पहेलियों तक, किसी की सोच को चुनौती देने के लिए कई तरह की पहेलियां हैं. इनमें से, ऑप्टिकल भ्रम न केवल हमारे दिमाग को चकरा देने वाले स्वभाव के लिए बल्कि अप्रत्याशित तरीकों से दर्शकों को गुमराह करने और मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता के लिए भी सबसे अलग हैं.

अगर आप ऑप्टिकल इल्यूजन के फैन हैं, तो आपके अवलोकन की शक्ति का परीक्षण करने के लिए यहां एक नई चुनौती है. पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा एक्स पर साझा किया गया, यह ऑप्टिकल इल्यूजन सफेद छाल और हरे-भरे पत्तों वाले बर्च के पेड़ों का दोहरा पैटर्न दिखाता है. पेड़ों की विशेषता उनकी हल्की ग्रे-सफ़ेद छाल और ऊर्ध्वाधर बनावट है, जिनमें गहरे अंडाकार छेद हैं जो या तो कठफोड़वा के छेद हो सकते हैं या तने में प्राकृतिक गुहाएं हो सकती हैं.

You have the eyes of an eagle if you can spot the owl in the tree within 5 seconds! pic.twitter.com/k5vzD6RI2g